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04:01, 16 июля 2025Из жизни

Женщина с двумя влагалищами рассказала об отношении к случайным романам

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: @annieecharlotte

Жительница Великобритании, которая родилась с двумя влагалищами, рассказала о разочаровании в мужчинах и описала отношение к случайным романам. Об этом пишет The Tab.

26-летняя Энни Шарлотт узнала о своей особенности в 16 лет, когда отправилась к гинекологу для установки противозачаточной спирали. Врач объяснил ей, что у нее две матки, две шейки матки и два влагалища. Сначала Шарлотт очень переживала по этому поводу и хотела сделать операцию, однако доктора отговорили ее.

Британка рассказала, что многие годы пыталась найти настоящую любовь, но в итоге разочаровалась и научилась держать свои чувства под контролем. По словам Шарлотт, раньше она считала, что лучший способ сблизиться с мужчиной — это переспать с ним. Однако ее любовники часто просто исчезали и переставали отвечать на сообщения. В итоге она придумала правило, которое помогает не привязываться к случайным любовникам.

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«Не пишите им после. Это главное правило, чтобы не привязаться. Как только я пишу, то сразу чувствую, что появилась какая-то связь», — сказала Шарлотт в интервью изданию.

Британка утверждает, что после того как научилась контролировать свои привязанности, она стала намного легче относиться к мимолетным связям и иногда сама инициирует их, если мужчина ей понравился.

Ранее Шарлотт пожаловалась на главный минус своей физиологической особенности. Она рассказала, что при удвоении матки почти невозможно нормально выносить ребенка.

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