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08:01, 11 февраля 2025Из жизни

Женщина с двумя влагалищами пожаловалась на главный минус своей особенности

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании, которая родилась с двумя влагалищами, назвала главный минус этой аномалии развития. Об этом пишет Daily Mirror.

26-летняя Энни Шарлотт узнала о своей особенности в 16 лет, когда отправилась к гинекологу для установки противозачаточной спирали. Врач объяснил ей, что у нее две матки, две шейки матки и два влагалища. Сначала Шарлотт очень переживала по этому поводу и хотела сделать операцию, однако доктора отговорили ее, из-за сложности подобного вмешательства.

Британка пожаловалась, что, хотя ее врожденная аномалия никак не влияет на физическое здоровье, она делает практически невозможным нормальное вынашивание ребенка. «У меня могут быть выкидыши, или я вообще не смогу забеременеть. И в любом случае, я не смогу выносить ребенка до полного срока — придется делать кесарево», — рассказала Шарлотт.

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Из-за того, что у ее два набора репродуктивных органов, каждый из них вдвое меньше, чем у здоровой женщины. Именно с этим связаны описанные ею проблемы. Шарлотт также пожаловалась, что из-за этой особенности, месячные у нее могут случаться дважды в месяц, если не принимать специальные лекарства. «Это очень раздражает!» — сказала она.

Ранее Шарлотт рассказала о реакции мужчин на ее аномалию. Она отметила, что большинство ее любовников относились к ней с большим любопытством.

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