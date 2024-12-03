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08:47, 3 декабря 2024Из жизни

Женщина с двумя влагалищами рассказала о реакции мужчин на эту особенность

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Annie Charlotte

Порномодель из Великобритании Энни Шарлотт, родившаяся с двумя влагалищами, рассказала о реакции мужчин на ее особенность. Своей историей 26-летняя девушка поделилась с Daily Star.

Шарлотт узнала о своей особенности в 16 лет, когда впервые отправилась к гинекологу для установки противозачаточной спирали. Врач объяснил ей, что у нее две матки, две шейки матки и два влагалища. Порномодель рассказала, что любовники обычно с большим интересом реагируют, когда узнают о ее врожденной аномалии. «Мужчины думаю, что это очень круто. Они хотят увидеть, потрогать, почувствовать это», — заявила она.

Однако, по словам Шарлотт, не все относятся к ее особенности с энтузиазмом. «У меня было одно свидание. Я рассказала парню об этом, и он так испугался. По-видимому, мои два влагалища просто ужасали его. Но, как правило, людям это очень любопытно. Они хотят узнать больше и задают кучу вопросов», — рассказала модель.

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Шарлотт также призналась, что сначала очень переживала из-за своей особенности и хотела «стать нормальной». Она спрашивала у врачей, можно ли сделать коррекционную операцию, но ей ответили, что это вызовет множество осложнений, и лучше оставить все как есть. Теперь она рада, что ничего не стала менять, так как благодаря двум вагинам сделала успешную карьеру на платформе для взрослых OnlyFans.

Ранее Шарлотт пожаловалась на невнимательность мужчин. Она заявила, что 99 процентов из них не замечают, что у нее два влагалища.

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