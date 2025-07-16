Военный эксперт оценил возможность России отразить атаку ракетами Tomahawk

Эксперт Сивков: Россия сможет отразить атаку ракетами Tomahawk

Россия справится с отражением атаки ракетами Tomahawk, если США все же передадут их Украине, однако для обеспечения безопасности в стране нужно будет предпринять некоторые меры, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с ТАСС.

«Ракеты Tomahawk, в принципе, Россия уничтожить может. Потому что ракета Tomahawk такая же точная цель, как Storm Shadow, как ракета SCALP», — пояснил Сивков, отметив, что разница заключается лишь в дальности боя этих ракет. Если для Storm Shadow и Scalp этот показатель составляет 500 километров, то для Tomahawk — 1 500 километров.

Также, добавил эксперт, России придется создать низковысотное радиолокационное поле над всей европейской частью страны — реализовать это можно при помощи организации патрулирования самолетами радиолокационного дозора. Также необходимо усилить противовоздушную оборону внутри страны, но для этого нужно большое количество дополнительных ресурсов.

«Поэтому тот курс, который сегодня проводит правительство Российской Федерации, курс на национализацию стратегически важных ресурсов, абсолютно правильный», — резюмировал Сивков.

Ранее военный эксперт Дмитрий Корнев назвал маловероятной передачу Украине ракет Tomahawk.