В США сделали неутешительное заявление о поставках Patriot Украине

Профессор Миршаймер: Patriot не изменят ситуацию на поле боя для Украины

Системы противовоздушной обороны Patriot, которые планируется передать Украине, не смогут изменить ситуацию на поле боя. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала «Judging Freedom».

«Отвечая на вопрос о том, к каким последствиям приведут новые поставки вооружения на Украину, следует задаться двумя вопросами: что именно они [страны Запада] отправляют украинцам? Какое оружие вообще может изменить ситуацию на поле боя?» — сказал Миршмайер.

Он подчеркнул, что сейчас никто не понимает, какое оружие способно переломить ситуацию на поле боя в сторону Украины. Ответить на этот вопрос не могут ни представители НАТО, ни члены администрации президента США Дональда Трампа. В связи с этим Миршмайер пришел к выводу, что это «пустая риторика», а Patriot не улучшат положение Вооруженных сил Украины.

Ранее аналогичное мнение высказало Agence France-Presse, отметив, что Patriot лишь немного улучшат обороноспособность Украины.