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04:03, 16 июля 2025Мир

В США сделали неутешительное заявление о поставках Patriot Украине

Профессор Миршаймер: Patriot не изменят ситуацию на поле боя для Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Системы противовоздушной обороны Patriot, которые планируется передать Украине, не смогут изменить ситуацию на поле боя. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала «Judging Freedom».

«Отвечая на вопрос о том, к каким последствиям приведут новые поставки вооружения на Украину, следует задаться двумя вопросами: что именно они [страны Запада] отправляют украинцам? Какое оружие вообще может изменить ситуацию на поле боя?» — сказал Миршмайер.

Он подчеркнул, что сейчас никто не понимает, какое оружие способно переломить ситуацию на поле боя в сторону Украины. Ответить на этот вопрос не могут ни представители НАТО, ни члены администрации президента США Дональда Трампа. В связи с этим Миршмайер пришел к выводу, что это «пустая риторика», а Patriot не улучшат положение Вооруженных сил Украины.

Ранее аналогичное мнение высказало Agence France-Presse, отметив, что Patriot лишь немного улучшат обороноспособность Украины.

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