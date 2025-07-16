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23:55, 15 июля 2025Мир

Во Франции усомнились в способности Patriot изменить ситуацию на поле боя на Украине

AFP: Системы ПВО Patriot не смогут изменить ситуацию на поле боя на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые планируется передать Украине, будут полезны, однако не смогут перевернуть ситуацию на поле боя. Таким мнением поделились аналитики, опрошенные Agence France-Presse (AFP).

«Ожидаемые поставки новых американских систем ПВО Patriot некоторыми странами НАТО на Украину помогут противостоять участившимся российским ракетным и беспилотным атакам», — говорится в материале. Однако AFP уточняет, что кардинальных изменений на фронте в связи с поставками этих систем ждать не приходится.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что поставки Patriot Украине станут пустой тратой денег.

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