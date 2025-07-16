Во Франции усомнились в способности Patriot изменить ситуацию на поле боя на Украине

AFP: Системы ПВО Patriot не смогут изменить ситуацию на поле боя на Украине

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые планируется передать Украине, будут полезны, однако не смогут перевернуть ситуацию на поле боя. Таким мнением поделились аналитики, опрошенные Agence France-Presse (AFP).

«Ожидаемые поставки новых американских систем ПВО Patriot некоторыми странами НАТО на Украину помогут противостоять участившимся российским ракетным и беспилотным атакам», — говорится в материале. Однако AFP уточняет, что кардинальных изменений на фронте в связи с поставками этих систем ждать не приходится.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что поставки Patriot Украине станут пустой тратой денег.