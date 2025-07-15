В США сочли поставки Patriot Украине пустой тратой денег

Экс-разведчик США Риттер: Поставки Patriot Украине станут пустой тратой денег

Поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Украине станут пустой тратой денег. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости.

«Все сводится к тому, что это просто колоссальная трата денег. Это не поможет Украине. В худшем случае это продлит войну на несколько недель», — отметил Риттер.

По словам эксперта, решение об отправке Киеву Patriot является политическим жестом, продиктованным тем фактом, что Трампу «не удалось заставить президента России Владимира Путина подчиниться американским требованиям по завершению конфликта». Экс-разведчик допустил, что поставленные системы ПВО могут быть обнаружены и уничтожены еще до их развертывания.

Ранее американский лидер объявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.