Додон рассказал о росте экспорта молдавских фруктов и овощей в Россию

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что в результате его договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным экспорт молдавских фруктов и овощей на российский рынок значительно вырос. Об этом в четверг, 5 октября, он написал на своей странице в Facebook.

По словам молдавского лидера, экспорт винограда увеличился в 18 раз, яблок — в 3 раза, абрикосов, вишни и черешни — в 1,4 раза. «Сельскохозяйственные производители получили право экспортировать свою продукцию через все таможенные пункты Российской Федерации, что значительно упростило процедуру экспорта», — отметил Додон.

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Он добавил, что вопросы расширения списка товаров и производителей, снятия таможенных пошлин и другие вопросы сотрудничества между странами будут обсуждаться президентами в Сочи на следующей неделе.

В марте Додон заявил о начале нового этапа сотрудничества с Россией. Он отметил, что наихудшими отношения Москвы и Кишинева были в период с 2012 по 2016 год. «Экспорт, импорт, вообще торговля упала в два раза с 2012 по 2016 год — с 1,5 миллиарда долларов до 800 миллионов долларов. Что это означает для Молдовы? Экспорт упал в три раза», — сказал политик.

В январе визит в Россию стал первой зарубежной поездкой Додона в качестве президента Молдавии. Переговоров на таком высоком уровне между Москвой и Кишиневом не было с 2009 года.