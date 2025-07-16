Назван один из главных спонсоров Украины

С начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Дания передала Киеву военную помощь на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, его слова приводит РИА Новости.
«Дания — один из основных спонсоров Украины», — констатировал дипломат. Он также рассказал, что сейчас возникла неопределенность в отношении перспектив помощи Киеву со стороны США, в связи с чем Копенгаген призывает страны — члены Евросоюза больше вкладываться, чтобы компенсировать возможные выпадающие объемы этой помощи.
Ранее Барбин заявил, что Вооруженные силы Дании планируют направить солдат для обучения на Украину.