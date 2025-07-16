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04:10, 16 июля 2025Мир

Назван один из главных спонсоров Украины

Посол РФ Барбин: Дания с начала СВО предоставила Киеву $10 млрд военной помощи
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

С начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Дания передала Киеву военную помощь на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, его слова приводит РИА Новости.

«Дания — один из основных спонсоров Украины», — констатировал дипломат. Он также рассказал, что сейчас возникла неопределенность в отношении перспектив помощи Киеву со стороны США, в связи с чем Копенгаген призывает страны — члены Евросоюза больше вкладываться, чтобы компенсировать возможные выпадающие объемы этой помощи.

Ранее Барбин заявил, что Вооруженные силы Дании планируют направить солдат для обучения на Украину.

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