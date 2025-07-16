В России рассказали о возможной отправке солдат Дании на Украину

Посол Барбин заявил о планах ВС Дании направить солдат для обучения на Украину

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин прокомментировал возможную отправку солдат Дании на Украину. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Барбин рассказал, что проект Вооруженных сил (ВС) Дании об отправке солдат для обучения на Украину находится в стадии реализации. По его словам, датские военные тесно сотрудничают с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кроме того, представители высшего военного руководства Дании приезжают на Украину.

«Происходит обучение украинских военнослужащих применению и обслуживанию западных вооружений. Датские офицеры, со своей стороны, изучают украинский боевой опыт», — заявил дипломат.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен обещала сделать все возможное для вступления Украины в Европейский союз. Политик заверила, что королевство намерено нарастить военную поддержку Украины и разработать новые санкции против России.