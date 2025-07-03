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16:10, 3 июля 2025Мир

Дания пообещала сделать все возможное для вступления Украины в ЕС

Премьер Фредериксен: Дания сделает все возможное для вступления Украины в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Дания сделает все возможное для вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, передает Tagesschau.

«Датское председательство сделает все возможное, чтобы поддержать Украину на пути к вступлению в ЕС», — отметила премьер.

По словам Фредериксен, Киев уже «является частью Европейского Союза». Политик заверила, что Дания намерена нарастить военную поддержку Украины и разработать новые санкции против России.

Ранее Фредериксен заявила, что европейская безопасность станет центральной темой председательства Дании в Совете Европейского союза.

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