Дания пообещала сделать все возможное для вступления Украины в ЕС

Премьер Фредериксен: Дания сделает все возможное для вступления Украины в ЕС

Дания сделает все возможное для вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, передает Tagesschau.

«Датское председательство сделает все возможное, чтобы поддержать Украину на пути к вступлению в ЕС», — отметила премьер.

По словам Фредериксен, Киев уже «является частью Европейского Союза». Политик заверила, что Дания намерена нарастить военную поддержку Украины и разработать новые санкции против России.

Ранее Фредериксен заявила, что европейская безопасность станет центральной темой председательства Дании в Совете Европейского союза.