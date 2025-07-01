Назван главный приоритет Совета ЕС при новом председательстве

Европейская безопасность станет центральной темой председательства Дании в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, ее слова передает France 24.
«Мы хотим чего-то от нашего председательства. Безопасность четко определена как главный приоритет», — сказала политик.
Фредериксен также отмечает, что выполнение целей НАТО потребует масштабного перевооружения на уровне всего ЕС.
Ранее Польша передала Дании председательство в Совете ЕС. Королевство будет исполнять обязанности председателя на протяжении полугода — до 31 декабря.