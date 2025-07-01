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09:43, 1 июля 2025Мир

Назван главный приоритет Совета ЕС при новом председательстве

Фредериксен: Безопасность — главный приоритет при председательстве Дании
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Европейская безопасность станет центральной темой председательства Дании в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, ее слова передает France 24.

«Мы хотим чего-то от нашего председательства. Безопасность четко определена как главный приоритет», — сказала политик.

Фредериксен также отмечает, что выполнение целей НАТО потребует масштабного перевооружения на уровне всего ЕС.

Ранее Польша передала Дании председательство в Совете ЕС. Королевство будет исполнять обязанности председателя на протяжении полугода — до 31 декабря.

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