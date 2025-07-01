Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:39, 1 июля 2025Мир

Председательство в Совете ЕС перешло к Дании

Дания стала председателем Совета Евросоюза на полгода
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Global Look Press

Польша передала Дании председательство в Совете Евросоюза. Королевство будет исполнять обязанности председателя на протяжении полугода — до 31 декабря, сообщает ТАСС.

Когда этот срок истечет, председателем Совета станет Кипр. Отмечается, что Дания председательствует уже в восьмой раз. В прошлый раз этот статус переходил к королевству в первой половине 2012 года.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев, до 31 января 2026 года, санкции против России. Поводом для такого решения названы «продолжающиеся действия Российской Федерации по дестабилизации ситуации на Украине».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рост тарифов ЖКХ, социальные вклады и усложнение возможности взять ипотеку. Что изменится в России с 1 июля

    В Ростовской области уничтожили украинский БПЛА

    Депутат Рады посоветовал украинцам выбирать между жизнью и смертью

    Французский генерал призвал не допустить стратегической победы России на Украине

    В Германии заявили о подготовке Европы к войне с Россией

    Депутат предложила сократить срок между заявлением и регистрацией брака

    Учительница занялась сексом с 15-летним школьником в своей машине

    Глава Минздрава США назвал американцев самым больным населением в мире

    Названа главная цель российской дальнобойной артиллерии на Украине

    Россиянам пообещали всплески жаркой погоды на европейской части РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости