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13:39, 30 июня 2025Экономика

Евросоюз продлил санкции против России на полгода

Евросоюз официально продлил на полгода весь комплекс санкций против России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев, до 31 января 2026 года, санкции против России. Поводом для такого решения названы «продолжающиеся действия Российской Федерации по дестабилизации ситуации на Украине», сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Первые экономические меры из этого списка были введены в 2014 году, после чего были значительно расширены с февраля 2022 года. К настоящему времени они состоят из широкого спектра секторальных мер, которые включают ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

В том числе санкции запрещают импорт или передачу морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в Евросоюз, лишают ряд российских банков возможности пользоваться системой передачи финансовых сообщений SWIFT, приостанавливают вещательную деятельность российских СМИ, которые считаются связанными с Кремлем.

В общей сложности с 24 февраля 2022 года Евросоюз утвердил 17 пакетов санкций. В настоящее время объединение обсуждает детали 18 пакета ограничительных мер. Принять его предполагается после того, председательство в Совете ЕС перейдет от Польши к Дании, что случится 1 июля. Главным препятствием остается позиция Венгрии и Словакии.

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