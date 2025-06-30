Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:33, 30 июня 2025Мир

Названы сроки принятия новых санкций ЕС против России

Politico: Новый пакет санкций ЕС может быть принят при председательстве Дании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России может быть принят уже при председательстве Дании в Совете ЕС, то есть после 1 июля. Об этом сообщает Politico.

«Пакет вряд ли будет принят во время польского председательства и должен быть доработан Данией, которая примет эстафету во вторник», — пишет издание.

Как утверждается, главным препятствием для принятия 18-го пакета антироссийских санкций остается позиция Венгрии и Словакии, выступающих против плана ЕС по отказу от российских энергоносителей к 2027 году. Однако обе страны готовы изменить свою позицию по новым ограничениям в обмен на уступки со стороны Еврокомиссии, отмечает газета.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет санкций против России, несмотря на свою привлекательность в глазах чиновников стран ЕС, в действительности не будет иметь никакого эффекта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это провокация». Задержание азербайджанцев в России вызвало скандал. Баку обвиняют в разрушении отношений с Москвой

    Лавров назвал возможную причину краха НАТО

    Марочко сообщил об одном оставшемся поселке под контролем ВСУ у Красноармейска

    США решили улучшить танки Abrams после их провала на Украине

    На Украине указали на обидчивость возможного нового премьер-министра

    Российский подросток впал в кому после ДТП с участием Patriot

    Лавров рассказал о мерах Казахстана по борьбе с пролетом дронов ВСУ

    В постсоветской стране решили создать государственный крипторезерв

    Стоимость получения водительских прав в России удвоится

    Пилоты самолета увидели летящего человека в небе над Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости