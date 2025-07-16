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04:18, 16 июля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о процессе подготовки приведшего к майдану заговора

Азаров: Заговор, который привел к майдану на Украине, готовился больше года
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Майдан — государственный переворот, который произошел на Украине в 2014 году, — стал результатом заговора, на подготовку которого ушло около полутора лет. Об этом рассказал бывший премьер-министр республики Николай Азаров, его слова приводит ТАСС.

Как рассказал Азаров, всего того, что сейчас происходит на Украине, можно было бы избежать, если бы органы, отвечающие за безопасность страны, предприняли какие-либо действия в конце 2013 года. «То есть ликвидировали бы тот заговор против правительства и руководства Украины, который готовился примерно полтора года», — пояснил бывший премьер.

Ранее Азаров заявил, что граждане Украины находятся на грани выживания, однако власти Украины предпочитают это скрывать.

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