На Украине рассказали о социально катастрофе в стране

Азаров: В Киеве умалчивают о социальной катастрофе на Украине

Граждане Украины находятся на грани выживания. Однако киевский режим предпочитает это скрывать, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале.

«68 процентов украинцев не имеют никаких сбережений — их доходы настолько низкие, что не позволяют откладывать. Всего заработанного еле хватает на покупку еды и оплату коммунальных услуг», — посетовал он.

Политик также отметил, что при киевском режиме большинство украинцев не живут, а выживают. Такая тенденция наметилась еще в 2015 году, добавил Азаров.

Это настоящая социальная катастрофа, заключил он.

Ранее стало известно, что Украине грозит социальная катастрофа из-за массового отъезда школьников и студентов из страны. Как пишут эксперты, отток школьников и студентов может привести и к отъезду преподавателей, что грозит кадровым дефицитом.