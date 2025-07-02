Украину предупредили о грозящей катастрофе

NGL: Украину ждет катастрофа из-за отъезда школьников и студентов из страны

Украине грозит социальная катастрофа из-за массового отъезда школьников и студентов из страны. Об этом предупредил портал NGL.media.

Утверждается, что юноши стараются покинуть Украину до достижения призывного возраста, при этом девушки почти так же сильно стремятся уехать из страны. В материале подчеркивается, что отток школьников и студентов может привести и к отъезду преподавателей, что грозит кадровым дефицитом.

«Можно предположить, что в общей сложности за рубежом обучается около 720 тысяч украинских школьников. Если количество студентов на Украине будет и дальше сокращаться, это создаст новые вызовы не только для системы высшего образования, но и для рынка труда», — указано в материале.

Ранее министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина предложила запретить выезд из страны молодым украинкам в возрасте от 18 до 27 лет. «Когда молодые девушки уезжают в Польшу и Германию, мы теряем не только их, но и детей, которых они могли родить», — сказала она.