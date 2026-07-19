Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:49, 19 июля 2026Экономика

Жители российских регионов столкнулись с нашествием шелкопрядов в квартиры

В нескольких регионах Сибири непарные шелкопряды начали устраивать кладки яиц в квартирах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Dmitry29 / Фотобанк Лори

Нашествие непарного шелкопряда в нескольких регионах на юге Сибири привело к тому, что огромные бабочки с размахом крыльев до девяти сантиметров начали делать кладки яиц в укромных местах квартир. Об этом пишет Shot.

Незаметно залетая в жилье, они прячутся за шторами, на мебели, под подоконниками, в шкафах с одеждой и бельевых корзинах, а также в любых других местах, где темно, сухо и тепло.

Одна самка в состоянии отложить сотни яиц. Из-за маскировки с помощью волосков из брюшка заметить кладку сложно, а сами волоски могут вызывать аллергию, зуд и першение в горле у чувствительных людей.

До этого сообщалось, что в Курганской области началось нашествие гусениц непарного шелкопряда. Вредители полностью объели листья на нескольких гектарах березового леса в Каргапольском округе. Между тем в Новосибирской области на обработку более 41,5 тысячи гектара деревьев от этого насекомого выделили свыше 123 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленскому назвали способ завершить конфликт за сутки
    Московские школьники стали призерами международной олимпиады в Китае
    Россиянам рассказали о росте популярности отечественной одежды
    Жители российских регионов столкнулись с нашествием шелкопрядов в квартиры
    На конференции в Анкаре призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана
    В России высказались об увеличении МРОТ
    Врач назвала появляющиеся задолго до постановки диагноза «рак» тревожные симптомы
    Родственники пропавшего в Нижегородской области подростка пообещали награду нашедшему
    Подросток прокатился на самокате по мемориальной плите в российском городе
    Стал известен заработок ФИФА за проведение чемпионата мира
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok