Жители российских регионов столкнулись с нашествием шелкопрядов в квартиры

В нескольких регионах Сибири непарные шелкопряды начали устраивать кладки яиц в квартирах

Нашествие непарного шелкопряда в нескольких регионах на юге Сибири привело к тому, что огромные бабочки с размахом крыльев до девяти сантиметров начали делать кладки яиц в укромных местах квартир. Об этом пишет Shot.

Незаметно залетая в жилье, они прячутся за шторами, на мебели, под подоконниками, в шкафах с одеждой и бельевых корзинах, а также в любых других местах, где темно, сухо и тепло.

Одна самка в состоянии отложить сотни яиц. Из-за маскировки с помощью волосков из брюшка заметить кладку сложно, а сами волоски могут вызывать аллергию, зуд и першение в горле у чувствительных людей.

До этого сообщалось, что в Курганской области началось нашествие гусениц непарного шелкопряда. Вредители полностью объели листья на нескольких гектарах березового леса в Каргапольском округе. Между тем в Новосибирской области на обработку более 41,5 тысячи гектара деревьев от этого насекомого выделили свыше 123 миллионов рублей.