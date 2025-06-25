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16:58, 25 июня 2025Бывший СССР

На Украине захотели запретить женщинам выезд из страны

Стефанишина предложила запретить украинкам с 18 до 27 лет выезд из страны
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: Yves Herman / Reuters

Молодым украинкам в возрасте от 18 до 27 лет необходимо запретить выезд из страны на законодательном уровне. С таким предложением выступила министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире украинского телеканала Freeдом.

«Когда молодые девушки уезжают в Польшу и Германию, мы теряем не только их, но и детей, которых они могли родить. Я бы законодательно запретила выезжать с Украины девушкам с 18 до 27», — предложила глава ведомства.

Ранее стало известно, что Стефанишина оказалась участником коррупционного скандала, связанного с деятельностью Национального агентства по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску и менеджменту активов, АРМА — прим. «Ленты.ру»).

Депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк ранее заявил о серьезной проблеме с демографией на Украине. По его словам, если после конфликта граждане не вернутся на родину, то работать в стране будут одни мигранты.

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