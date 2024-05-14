Кулеба сводил приехавшего в Киев Блинкена в пиццерию

Глава МИД Украины Кулеба сводил приехавшего в Киев Блинкена в пиццерию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сводил приехавшего в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена на рабочий обед в пиццерию. Об этом сообщает украинский телеканал «Freeдом».

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил государственного секретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в киевскую пиццерию», — указано в сообщении.

Издание отметило, что заведение было открыто украинскими ветеранами конфликта в Донбассе.

В сентябре прошлого года Кулеба и Блинкен обедали в киевском «Макдоналдсе». Тогда политики обменялись рассказами об учебе, а также согласилась с тем, что фастфуд, скорее всего, противоречит рекомендациям врачей.