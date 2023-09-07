Блинкен и Кулеба пообедали в киевском McDonald’s

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Украины Кулеба поели в McDonald’s в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сходили пообедать в киевский McDonald’s. Об этом сообщает The Hill.

Уточняется, что они сходили поесть в McDonald’s и обменялись рассказами об учебе, а также согласилась с тем, что фастфуд, скорее всего, противоречит рекомендациям врачей. Отвечая на вопросы журналистов, Блинкен сказал, что его предыдущая встреча с Кулебой была очень хорошей, добавив, что он посчитал уместным отметить это событие картошкой фри и вишневым пирожком.

«Когда я был студентом, лучшим средством от похмелья для меня было посещение McDonald's», — сказал Кулеба, добавив, что он заказывал двойной чизбургер и большую колу. В ответ на это Блинкен понадеялся, что это случалось нечасто, и отметил, что с ним такого не происходило.

Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев 6 сентября. Уточнялось, что в центре города перекрыли движение. На видео, появившемся в сети, видно безлюдный город и дороги без автомобилей.