В Киев с официальным визитом приехал госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом

В Киев прибыл с официальным визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram.

Украинское издание «Страна.ua» также пишет, что в центре Киева сейчас перекрыто движение. На видео, публикуемом в сети, видно безлюдный город и дороги без автомобилей.

О возможном визите Блинкена в Киев стало известно ранее во вторник, 5 сентября. На тот момент подробности его визита не раскрывались. Кроме того, заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель отказался подтверждать возможную поездку главы ведомства.

Незадолго до этого Блинкен призвал Конгресс США незамедлительно выделить средства на помощь Украине. В конце лета он заявлял о необходимости одобрить запрос американского президента Джо Байдена и дать властям Киева еще около 24 миллиардов долларов в качестве военной и экономической поддержки.

В феврале на Украине также побывал президент США. Байден посетил Киев, где зашел в Михайловский собор и вместе с лидером Украины Владимиром Зеленским возложил цветы. После этого политики провели переговоры. Уточнялось, что это был первый визит Байдена в Киев после начала полномасштабных боевых действий на Украине.