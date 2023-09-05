В Госдепе высказались о возможном визите Блинкена в Киев

Госдепартамент США: нет никакой информации относительно визита Блинкена в Киев

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель не стал подтверждать возможность визита главы ведомства Энтони Блинкена в Киев, о котором ранее писали украинские СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня нет никакой информации относительно поездок персонала Госдепа», — отметил Патель.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев 6 сентября.

14 августа Госдеп США объявил о выделении новой военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В рамках этой помощи Вашингтон передаст Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе для комплексов Patriot.

В феврале президент США Джо Байден посетил Киев и провел переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским. Главы государств посетили Михайловский собор, где возложили цветы. Это первый визит Байдена в Киев после начала полномасштабных боевых действий на Украине.

