Байден приехал в Киев к Зеленскому

Президент Украины Зеленский провел в Киеве встречу с президентом США Байденом

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Киеве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам Зеленский.

Это первый визит Байдена в Киев после начала полномасштабных боевых действий на Украине. В Киеве с утра наблюдались перекрытия улиц и пробки, однако депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявлял, что причиной этого стал визит директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

Во время визита Байдена в Киеве зазвучали сирены воздушной тревоги

Лидеры США и Украины посетили Михайловский собор, где возложили цветы. По Михайловской площади Байден и Зеленский шли в сопровождении охраны под звуки воздушной тревоги. После возложения цветов Зеленский и Байден обнялись на фоне мемориала павшим за Украину. Вместе с Байденом приехал и его советник по нацбезопасности Джон Салливан.

Во время поездки в Киев на сайте Белого дома появилось заявление Байдена. В нем говорится, что американский лидер посещает Киев для проведения переговоров с Зеленским. Этот визит позволяет подтвердить приверженность США поддержке суверенитета Украины. Также Байден пообещал, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, содержание которого будет объявлено 21 февраля. Уже известно, что в него войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения.

Также Байден анонсировал расширение санкций, против «элит и компаний, поддерживающих российскую военную машину».

За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержкой — и эта поддержка будет продолжаться Джо Байден президент США

Визит Байдена готовился в атмосфере строгой секретности

Как сообщает американское издание New York Times, вечером 19 февраля Белый дом опубликовал публичное расписание на понедельник, согласно которому Байден все еще находится в Вашингтоне и вечером должен был отправиться в Варшаву. На момент публикации этого анонса президент США уже находился в столице Польши.

От границы с Польшей до Киева Байден ехал на поезде. Визит был проведен тайно из соображений безопасности. Ранее Зеленский заявлял, что визиту Байдена на Украину мешают «некоторые моменты», которые связаны с безопасностью. При этом журналист Rolling Stone Джим Лапорта утверждает, что Байдену был представлен ряд сценариев поездки в Украину, в том числе встречу с Зеленским на польско-украинской границе или во Львове, однако сам президент настоял на том, чтобы посетить Киев.

После визита на Украину Байден вновь отправится в Польшу

Президент США планирует провести встречу с лидером Польши Анджеем Дудой и другими главами стран-союзников США в Восточной Европе. Этой встречей он планирует подчеркнуть, что Соединенные Штаты будут продолжать объединять мир для поддержки Украины.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщал, что Вашингтон и Варшава ведут переговоры о возможности наращивания американского военного присутствия в Польше. По его словам, Варшава обсуждает с администрацией Байдена возможность присутствия ВС США в стране на постоянной основе. В США называют Польшу главным военным партнером с самой перспективной армией в ЕС. По данным Politico, Польша уже обладает большим количеством танков и гаубиц, чем Германия — страна с крупнейшей в настоящее время армией в Евросоюзе.