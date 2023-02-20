В сети появились кадры возможного визита Байдена в Киев

«Страна.ua» опубликовала кадры возможного визита президента США Байдена в Киев

В сети появились кадры возможного визита президента США Джо Байдена в Киев. Их опубликовало украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Первые кадры с Джо Байденом на Михайловской площади в Киеве. Президент США шел под звуки воздушной тревоги», — сказано в сообщении. Воздушная тревога в украинской столице была объявлена днем 20 февраля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о визите Байдена в город. Она отреагировала на фото политика рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским у Михайловского собора вопросом «Кто же из них православный?». О визите Байдена на Украину стало известно, когда он уже появился на публике рядом с Зеленским.

Ранее в украинской столице перекрыли улицы. Предполагалось, что это сделали из-за прибытия крупной иностранной делегации в город. Также сообщалось об автобусах около посольства США.