Стало известно о перекрытии улиц в Киеве

«Страна.ua»: в центре Киева перекрыли улицы в День памяти Небесной сотни

В центре Киева перекрыли некоторые улицы, предположительно, в День памяти Небесной сотни. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают, что в Киеве перекрыли часть улиц в центре города. Вероятно, это связано с годовщиной расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года», — сказано в сообщении. Уточняется, что были закрыты Шулявский и Воздухофлотский мосты, проспект Берестейский, также образовалась пробка в жилых массивах Святошино и Нивки. По информации «Страна.ua», «ходят слухи о прибытии крупной иностранной делегации в Киев» и сообщается об автобусах около посольства США.

Ранее замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич допустил, что 20 февраля могут состояться провокации против российских дипмиссий. В эту дату в стране отмечают День памяти героев Небесной сотни. По его словам, полиция будет осуществлять усиленный режим патрулирования.

Небесной сотней на Украине называют погибших участников Евромайдана — массовых акций протеста, которые закончились свержением президента Виктора Януковича, который бежал в Россию.