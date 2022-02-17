Украинская полиция допустила провокации против российских дипмиссий

Замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич допустил, что 20 февраля могут состояться провокации против российских дипмиссий. В указанную дату в республике отмечают День памяти героев Небесной сотни, пишет «Страна.ua».

«В этот день мы понимаем, что могут быть провокации, могут быть ситуации, спровоцированные страной-агрессором. В том числе даже провокации мы рассматриваем в отношении дипломатических учреждений РФ», — заявил Фацевич.

Полиция будет осуществлять усиленный режим патрулирования. «Чтобы граждане наши понимали, что мы должны показать, что такие дипучреждения, даже если это РФ, должны быть защищенными», — пояснил Фацевич.

Ранее в сети появилось видео того, как над российским посольством в Киеве поднимается дым. Дипломаты опровергли сообщения о том, что в здании случился пожар.

Небесной сотней на Украине называют погибших участников Евромайдана — массовых акций протеста, которые закончились свержением президента Виктора Януковича, который бежал в Россию.