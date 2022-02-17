Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинская полиция допустила провокации против российских дипмиссий

Украинская полиция заявила, что 20 февраля против дипмиссий России могут быть провокации

Фото: Globallookpress.com

Замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич допустил, что 20 февраля могут состояться провокации против российских дипмиссий. В указанную дату в республике отмечают День памяти героев Небесной сотни, пишет «Страна.ua».

«В этот день мы понимаем, что могут быть провокации, могут быть ситуации, спровоцированные страной-агрессором. В том числе даже провокации мы рассматриваем в отношении дипломатических учреждений РФ», — заявил Фацевич.

Полиция будет осуществлять усиленный режим патрулирования. «Чтобы граждане наши понимали, что мы должны показать, что такие дипучреждения, даже если это РФ, должны быть защищенными», — пояснил Фацевич.

Ранее в сети появилось видео того, как над российским посольством в Киеве поднимается дым. Дипломаты опровергли сообщения о том, что в здании случился пожар.

Небесной сотней на Украине называют погибших участников Евромайдана — массовых акций протеста, которые закончились свержением президента Виктора Януковича, который бежал в Россию.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Байден заявил о проведении Россией операции под чужим флагом
Россия ответила США на обвинения в эскалации на границах Украины
Сайт МИД России стал недоступен
У летучих мышей нашли опасные для человека коронавирусы
За мошенничество с квартирами пенсионеров задержана банда черных риелторов
Зеленский заявил о ненужности иностранных войск на Украине
Госдепартамент отреагировал на высылку заместителя посла США из России
Россиянам предсказали рост стоимости поездок на майские праздники в два раза
Тарасова описала четвертое место Валиевой фразой «убили девочку»
Запад не поверил в отвод российских войск и назвал новую дату «вторжения»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.