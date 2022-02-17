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Посольство России в Киеве отреагировало на сообщения о пожаре

В российском посольстве в Киеве заявили, что у них «ничего не горит»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Посольство России на Украине отреагировало на сообщения о пожаре, передает ТАСС.

«Пожара у нас нет, ничего не горит», — заявил представитель дипмиссии.

РИА Новости со ссылкой на пресс-аташе сообщает, что посольство в Киеве работает в штатном режиме, ничего экстраординарного в здании не происходит.

Ранее в сети появилось видео того, как над зданием российского посольства поднимается дым.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство России в Подгорице попросило Черногорию усилить охрану здания из-за угроз со стороны украинской дипмиссии.

«Консул Украины в Подгорице снабдил свой пост в Фейсбуке хэштегом "Россия должна быть уничтожена". Через несколько часов хештег он убрал. Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокаций 19 февраля», — пояснила Захарова.

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София Сарджвеладзе
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