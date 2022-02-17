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Россия попросила Черногорию усилить охрану своего посольства из-за Украины

Посольство России попросило Черногорию усилить охрану своего здания из-за угроз от Украины

Фото: Shutterstock

Посольство России в Подгорице попросило Черногорию усилить охрану своего здания из-за угроз со стороны украинской дипмиссии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Консул Украины в Подгорице снабдил свой пост в Фейсбуке хэштегом «Россия должна быть уничтожена». Через несколько часов хэштег он убрал. Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокаций 19 февраля», — написала Захарова.

Представитель МИД уточнила, что 19 февраля украинское посольство организовало Марш единения для украинцев в Подгорице. «Это к вопросу о том, кто по-настоящему вынашивает агрессивные планы», — добавила Захарова.

Ранее МИД России запретил въезд в страну госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу. В МИД объяснили, что нота, направленная в посольство Черногории в России, является ответом на недружественный шаг Подгорицы — предоставление убежища бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск по линии Интерпола за совершение особо тяжких преступлений.

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Николай Чигасов
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