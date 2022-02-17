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Поднявшийся над российским посольством в Киеве дым сняли на видео

В Киеве заметили дым, поднимающийся над крышей российского посольства

Над зданием российского посольства в Киеве заметили дым. Появившиеся в сети кадры опубликовала журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Автор видео предположил, что внутри якобы уничтожают документы. «Вот это вот российское посольство загорелось. Ну как загорелось — документы жгут», — заявил он, показывая в кадре поднимающийся над крышей здания белый дым, который позже потемнел.

«Что-то еще подбрасывают туда, уже черный пошел», — прокомментировал он, продолжая снимать.

Ранее глава МИД России Лавров высказал мнение, что обострение на Украине происходит только «в мозгах Запада», — местных СМИ и ряда политиков — а не в реальности.

Западные СМИ неоднократно публиковали даты, в которые Россия готовила «вторжение» на украинскую территорию. Хотя Москва неоднократно опровергала такие данные, ряд государств рекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину, а некоторые посольства — в том числе американское — перенесли из Киева во Львов.

Варвара Кошечкина
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