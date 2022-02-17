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Лавров заявил о развивающейся «в мозгах Запада» ситуации на Украине

Глава МИД России Лавров заявил, что обострение на Украине развивается «в мозгах Запада»

Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Лавров считает, что обострение на Украине происходит только «в мозгах Запада», — местных СМИ и ряда политиков — а не в реальности. Его заявление прозвучало на пресс-конференции, предваряющей переговоры с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

«Вся ситуация развивается не у нас на российской территории, она развивается в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании, ну и, конечно, господин [генсек НАТО Йенс] Столтенберг активно эту ситуацию развивает», — подчеркнул министр, отвечая на слова итальянского коллеги о том, как можно разрешить сложившуюся обстановку вокруг Украины.

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Западные СМИ неоднократно публиковали даты, в которые Россия готовила «вторжение» на украинскую территорию. Хотя Москва неоднократно опровергала такие данные, ряд государств рекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину, а некоторые посольства — в том числе американское — перенесли из Киева во Львов.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, СМИ попытались сделать все возможное для начала войны на Украине, однако обещанное средствами массовой информации нападение так и не состоялось.

Виктория Кондратьева
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