Лавров заявил о развивающейся «в мозгах Запада» ситуации на Украине

Глава МИД России Лавров считает, что обострение на Украине происходит только «в мозгах Запада», — местных СМИ и ряда политиков — а не в реальности. Его заявление прозвучало на пресс-конференции, предваряющей переговоры с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

«Вся ситуация развивается не у нас на российской территории, она развивается в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании, ну и, конечно, господин [генсек НАТО Йенс] Столтенберг активно эту ситуацию развивает», — подчеркнул министр, отвечая на слова итальянского коллеги о том, как можно разрешить сложившуюся обстановку вокруг Украины.

Западные СМИ неоднократно публиковали даты, в которые Россия готовила «вторжение» на украинскую территорию. Хотя Москва неоднократно опровергала такие данные, ряд государств рекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину, а некоторые посольства — в том числе американское — перенесли из Киева во Львов.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, СМИ попытались сделать все возможное для начала войны на Украине, однако обещанное средствами массовой информации нападение так и не состоялось.