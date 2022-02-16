Захарова предложила отметить день ненападения на Украину
Мария Захарова заявила, что западные СМИ сделали все возможное для начала войны на Украине
Западные СМИ попытались сделать все возможное для начала войны на Украине, однако обещанное средствами массовой информации нападение так и не состоялось. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».
Дипломат предложила отметить очередной день ненападения на Украину. «Они попытались сделать все, чтобы война состоялась, и возможно на страницах их газет бои были нешуточные. Но к реальности это не имеет никакого отношения», — подчеркнула дипломат, упрекнув ведущие западные издания в создании фейков.