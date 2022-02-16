Захарова предложила отметить день ненападения на Украину

Западные СМИ попытались сделать все возможное для начала войны на Украине, однако обещанное средствами массовой информации нападение так и не состоялось. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат предложила отметить очередной день ненападения на Украину. «Они попытались сделать все, чтобы война состоялась, и возможно на страницах их газет бои были нешуточные. Но к реальности это не имеет никакого отношения», — подчеркнула дипломат, упрекнув ведущие западные издания в создании фейков.