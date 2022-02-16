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Захарова увидела сходство в позициях России и Украины по «западной истерии»

Захарова заявила, что Россия и Украина опровергали планы вторжения, навязанные Западом

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Впервые в истории человечества не только предполагаемая страна-агрессор, на роль которой назначили Россию, но и предполагаемая страна-жертва опровергали планы вторжения, навязанные Западом. Такое сходство в позициях Москвы и Киева по «западной истерии» вокруг Украины увидела в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что Россия и Украины, несмотря на диаметрально противоположные оценки многих вопросов и не совпадающие подходы ко многим двусторонним и международным проблемам, заявляли примерно одно и то же. «Во-первых, нет никаких фактов, которые говорили бы о каком-либо вторжении, а во-вторых — все, что мы читаем в западных СМИ на этот счет — это дезинформация», — уточнила она.

По словам Захаровой, Россию и Украину объявили враждующими и находящимися на пороге европейской войны странами, в то время как обе стороны обоюдно, практически симметрично это опровергли.

Ранее Захарова заявила, что западные СМИ попытались сделать все возможное для начала войны на Украине, однако обещанное средствами массовой информации нападение так и не состоялось. Дипломат предложила отметить очередной день ненападения на Украину.

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Виктория Кондратьева
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