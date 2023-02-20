Захарова прокомментировала визит Байдена в Киев вопросом о православии

Представитель МИД РФ Захарова отреагировала на визит Байдена в Киев вопросом о православии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова коротко прокомментировала сообщения о визите американского президента Джо Байдена в Киев. Ее слова опубликованы в Telegram-канале.

Она отреагировала на фото Байдена рядом с украинским президентом Владимиром Зеленским у Михайловского собора вопросом «Кто же из них православный?».

О поездке Байдена на Украину стало известно, когда он уже появился на публике рядом с Зеленским. До этого Белый дом отрицал возможность такого визита, сообщалось только о планах американского лидера отправиться в Польшу для встречи с главами стран восточного фланга НАТО.

Зеленский также подтвердил, что Байден прибыл в Киев. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.