Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:44, 20 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу на фоне слухов о визите Байдена

В Киеве была объявлена воздушная тревога на фоне слухов о визите президента США Байдена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Но фоне слухов о визите президента США Джо Байдена в Киев в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

После Киева воздушная тревога была объявлена и в остальных регионах республики. Кроме того, ее сирены прозвучали на подконтрольных украинским властям территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее журналист издания Bild Юлиан Репке заявил, что Байден может находиться с визитом в Киеве. Сведения о прибытии американского лидера в украинскую столицу подтвердил адвокат и блогер Марк Фейгин. Косвенно эту информацию также признал замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, сообщивший, что Киев сегодня посетят «главные партнеры» республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Байден встретился с Зеленским в Киеве
Разрушения в приграничном российском селе после обстрела ВСУ сняли на видео
Росгвардия уничтожила 200 взрывоопасных предметов ВСУ под Херсоном и в Запорожье
Советник по нацбезопасности США Салливан приехал в Киев вместе с Байденом
Уничтожение диверсионно-разведывательной группы ВСУ показали на видео
Япония направит Украине 5,5 миллиарда долларов
В России отреагировали на визит Байдена в Киев
Российский актер рассказал о нежелании переезжать в Москву
В США рассказали о способе перемещения Байдена до Киева
Певец Хабиб высказался о своем отношении к конкуренции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.