В Киеве объявили воздушную тревогу на фоне слухов о визите Байдена

В Киеве была объявлена воздушная тревога на фоне слухов о визите президента США Байдена

Но фоне слухов о визите президента США Джо Байдена в Киев в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

После Киева воздушная тревога была объявлена и в остальных регионах республики. Кроме того, ее сирены прозвучали на подконтрольных украинским властям территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее журналист издания Bild Юлиан Репке заявил, что Байден может находиться с визитом в Киеве. Сведения о прибытии американского лидера в украинскую столицу подтвердил адвокат и блогер Марк Фейгин. Косвенно эту информацию также признал замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, сообщивший, что Киев сегодня посетят «главные партнеры» республики.