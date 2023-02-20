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12:21, 20 февраля 2023Бывший СССР

В Раде назвали причину гигантских пробок в Киеве

Депутат Рады Дубинский: в Киеве образовались пробки из-за визита директора МВФ Георгиевой

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киеве образовались гигантские пробки из-за визита директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Виновница гигантских пробок в столице — директор МВФ Кристалина Георгиева. Под нее сегодня финансовый комитет показательно будет в очередной раз раздевать украинскую экономику», — сообщил он. Также Дубинский назвал неприемлемым часовое перекрытие центра Киева для проезда «дорогих иностранных гостей».

Ранее в украинской столице перекрыли улицы. Предполагалось, что это сделали из-за прибытия крупной иностранной делегации в город. Также сообщалось об автобусах около посольства США. Позднее стало известно, что президент США Джо Байден может находиться с визитом в Киеве.

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Кристина Есикова
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