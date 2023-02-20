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15:30, 20 февраля 2023Мир

Стало известно о контактах США и России накануне визита Байдена в Киев

Представители США связывались с властями России незадолго до визита Байдена в Киев

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Американские власти связывались с российскими коллегами накануне прибытия президента США Джо Байдена на Украину во избежание конфликтных ситуаций. О контактах стало известно западным СМИ, передает ТАСС.

Утверждается, что это была «обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций». Стороны старались избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав.

Контроль воздушного пространства над Киевом во время визита обеспечивали самолеты-разведчики E-3 Sentry и RC-135W Rivet Joint. Они находились в воздушном пространстве Польши.

В сообщении также подчеркивают, что обычно американские президенты не посещают зоны конфликта там, где США не контролируют воздушное пространство.

Ранее стало известно, что США и союзники передадут Украине 700 танков, тысячу машин и два миллиона артиллерийских снарядов в рамках нового пакета военной помощи.

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Виктория Кондратьева
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