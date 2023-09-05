Стало известно о возможном визите Блинкена в Киев

«Зеркало недели»: госсекретарь США Блинкен посетит Киев 6 сентября

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев 6 сентября. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники.

«Государственный секретарь США Энтони Блинкен завтра, 6 сентября, посетит Киев», — сказано в материале. При этом подробности визита, а также его цели не уточняются.

Ранее Блинкен призвал конгресс США незамедлительно одобрить запрос американского президента Джо Байдена и выделить 24 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине.

20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев, где провел переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским. Главы государств посетили Михайловский собор, где возложили цветы. Это первый визит Байдена в Киев после начала полномасштабных боевых действий на Украине.