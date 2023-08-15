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19:44, 15 августа 2023Мир

Блинкен призвал Конгресс США незамедлительно выделить средства на помощь Украине

Блинкен призвал Конгресс США незамедлительно выделить $24 млрд на помощь Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Конгресс США должен незамедлительно одобрить запрос американского президента Джо Байдена и выделить 24 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине. К этому призвал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

«На прошлой неделе президент Байден запросил 24,1 миллиарда долларов у Конгресса на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях. Я призываю Конгресс незамедлительно одобрить этот запрос», — заявил дипломат.

Ранее Госдеп США объявил о выделении новой военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В рамках этой помощи Вашингтон передаст Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе для комплексов Patriot.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, комментируя запрос Байдена к Конгрессу на дополнительную помощь Украине, отметил, что цена поддержки Киева со стороны Вашингтона не является высокой по сравнению с потенциальными затратами на конфликт России и НАТО.

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    Семен Александров
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