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17:37, 14 августа 2023Мир

США выделили Украине новую военную помощь

США выделили новую военную помощь Украине на 200 млн долларов

Фото: Reuters

Госдеп США объявил о выделении новой военной помощи Украине на 200 миллионов долларов, приводит сообщение главы ведомства Энтони Блинкена РИА Новости.

В рамках этой помощи Вашингтон передаст Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе для комплексов Patriot, артиллерии, противотанковые средства, оборудование для разминирования, а также снаряды для систем залпового огня HIMARS и противотанковых комплексов Javelin.

Ранее в августе представитель Европейской комиссии Петер Стано заявил, что общий объем военной помощи, которую западные страны поставили Украине с февраля 2022 года, составляет около 20 миллиардов евро.

Несколькими днями ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на помощь Украине. Ожидается, что выделенные Киеву деньги пойдут на военную, финансовую и гуманитарную помощь.

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    Антон Похиляк
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