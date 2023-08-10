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23:48, 10 августа 2023Мир

Байден предпочел помощь Киеву решению внутренних проблем США

Байден запросил для Украины больше денег, чем на решение внутренних проблем США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о новых ассигнованиях для Украины превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем Соединенных Штатов. Об этом этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно запросу офиса президента промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Байден предпочел помощь Украине решению внутренних проблем США. Так, из 40 затребованных миллиардов долларов 24 предназначены Киеву. Ожидается, что выделенные Украине деньги пойдут на военную, финансовую и гуманитарную помощь.

На решение вопросов «границы и миграции» глава США запросил около 4 миллиардов долларов, для «реагирования на стихийные бедствия» в стране — 12 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Байден запросил 8,5 миллиарда долларов на помощь Украине и другим странам.

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    Марина Совина
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