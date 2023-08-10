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22:47, 10 августа 2023Мир

Байден запросил 8,5 миллиарда долларов на помощь Украине и другим странам

Байден попросил выделить 8,5 миллиарда долларов для Украины и других стран

Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к Конгрессу США с запросом о выделении дополнительных 8,5 миллиарда долларов для оказания помощи Украине и другим странам. Об этом говорится в письме американского лидера, адресованном спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти, передает РИА Новости.

Из письма следует, что 7,3 миллиарда предполагается направить на оказание экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим странам, «затронутым конфликтом», и их населению. Еще миллиард из дополнительных бюджетных средств Байден планирует задействовать в целях укрепления стратегических отношений Соединенных Штатов с развивающимися странами.

Кроме этого, Байден запросил дополнительные 200 миллионов долларов для оказания помощи странам Африки.

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    Екатерина Подвигина
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