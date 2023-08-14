«Известия»: Запад поставил Украине около 20 миллиардов евро военной помощи

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Петер Стано назвал общий объем военной помощи, которую западные страны поставили Украине с февраля 2022 года. По его словам, эта сумма составляет около 20 миллиардов евро, сообщают «Известия».

«Сумма включает двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере 5,6 миллиарда евро», — заявил он.

Стано добавил, что, несмотря на то, что объемы помощи Киеву давно превысили все ожидания, они продолжают расти.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине достиг самой опасной точки, подчеркнув, что политическая система страны «вот-вот рухнет и может распасться в любой момент». Военный напомнил, что США выделили Украине дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи. При этом большинство американцев не поддерживают помощь Киеву и выступают против подобных действия.