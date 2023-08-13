В США заявили о самой опасной точке конфликта на Украине

Полковник Макгрегор заявил о достижении самой опасной точки конфликта на Украине

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине достиг самой опасной точки. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Макгрегор заявил о достижении самой опасной точки конфликта на Украине и подчеркнул, что политическая система страны «вот-вот рухнет и может распасться в любой момент».

Военный напомнил, что США выделили Украине дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи. При этом большинство американцев не поддерживают помощь Киеву и выступают против подобных действия. Макгрегор также призвал начать мирные переговоры между Россией и Украиной.

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит крах из-за продвижения России. «Русские еще не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области, и они успешно продвигаются», — подчеркнул он.

