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21:31, 13 августа 2023Мир

В США заявили о самой опасной точке конфликта на Украине

Полковник Макгрегор заявил о достижении самой опасной точки конфликта на Украине

Фото: Unsplash

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине достиг самой опасной точки. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Макгрегор заявил о достижении самой опасной точки конфликта на Украине и подчеркнул, что политическая система страны «вот-вот рухнет и может распасться в любой момент».

Военный напомнил, что США выделили Украине дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи. При этом большинство американцев не поддерживают помощь Киеву и выступают против подобных действия. Макгрегор также призвал начать мирные переговоры между Россией и Украиной.

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит крах из-за продвижения России. «Русские еще не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области, и они успешно продвигаются», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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