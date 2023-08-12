В США заявили о приближающемся крахе ВСУ из-за действий России под Харьковом

Полковник Макгрегор: после действий ВС РФ в Харьковской области ВСУ грозит крах

В США заявили, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит крах из-за продвижения России. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

«Русские еще не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области, и они успешно продвигаются», — говорит Макгрегор.

По его мнению, украинские военные не хотят воевать: они целыми ротами сдаются в плен Вооруженным силам России. Все это происходит из-за того, что бойцы ВСУ недовольны политикой руководства. Даже командиры связывались с российской армией, чтобы сдаться в плен, указал полковник.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что бойцы ВСУ начали сдаваться в плен группами. По его словам, на протяжении последнего месяца украинские военные начали сдаваться не по одному-два человека, как в весенний период, а целыми подразделениями.