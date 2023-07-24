В Запорожской области рассказали о групповых сдачах в плен бойцов ВСУ

Врио главы Запорожской области Балицкий: бойцы ВСУ начали сдаваться в плен группами

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали сдаваться в плен группами. Об этом рассказал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По его словам, на протяжении последнего месяца украинские военные начали сдаваться не по одному-два человека как в весенний период, а целыми подразделениями.

Балицкий назвал содержание пленных достойным и выразил надежду, что многие из них останутся жить в Запорожской области. «Здесь семьи свои вернут и будут развивать народное хозяйство», — сказал он.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о его переброске из тылового района на штурм российских позиций на краснолиманском участке фронта. После массированного обстрела оставшейся части группы удалось перебежать в ближайший блиндаж.

