Бойцов ВСУ из тыла перекинули на штурм позиций на краснолиманском участке

Пленный рассказал о переброске солдат ВСУ из тыла на штурм на краснолиманском участке

Украинских солдат, базирующихся в тыловом районе в подконтрольной Киеву части Донбасса, перебрасывают на штурм позиций на краснолиманском участке. Об этом сообщил попавший в плен военнослужащий 63-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Серый, пишет РИА Новости.

Как уточнил военный, командование рассказало, что российские войска наступают. Из-за этого Серый из тылового района был переброшен на передовую в составе штурмовой группы. Его группе было поручено отбить позиции, которые заняли российские бойцы. «У нас сразу одному руку оторвало, двое контуженных, мы прошли метров только 500», — указал он на отсутствие опыта у бойцов ВСУ. После обстрела оставшейся части группы удалось перебежать в ближайший блиндаж.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что вооружение, которым обеспечены бойцы с украинской стороны, является очень плохим. По его словам, военным часто не удается воспользоваться тем оружием, с которым их обучали работать.