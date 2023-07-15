Пленный боец ВСУ оценил вооружение украинских солдат «на двоечку по десятибалльной шкале»

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Демич рассказал, что вооружение, которым обеспечены бойцы с украинской стороны, является очень плохим. Его слова передает РИА Новости.

Демич оценил вооружение украинских солдат «на двоечку по десятибалльной шкале» и отметил, что часто им не удается воспользоваться тем оружием, с которым их обучали работать. Он добавил, что сам полтора месяца готовился к работе с системами противовоздушной обороны (ПВО), однако после окончания учебы попал в стрелковый батальон.

Пленный также рассказал, что он получал от руководства, находившегося в нескольких километрах от мест боевых действий, сообщения по рации с приказом забрать с передовой тела раненых и покойников. По его мнению, украинские командиры сидят в 10-15 километрах от боевых позиций «и просто солдат бросают на мясо».

Демич сообщил, что к моменту, когда его взяли в плен, в его взводе осталось два человека. Другие солдаты либо лежали в госпиталях, либо списывались, прикладывая все возможные усилия.

Что касается мобилизации Демича, то это произошло во время его похода в магазин с женой. Повестку ему вручили милиционер и двое сотрудников военкомата, после чего его отвезли в военкомат. «Тех, кто здоровы, тот уже откупился, они сидят себе спокойно. Сейчас будут брать тех, кто не может ничем помочь», — описал дальнейшую ситуацию с мобилизацией на Украине пленный боец ВСУ.

Ранее в июле пленный боец бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) признался в расстреле безоружного мирного жителя в Мариуполе.