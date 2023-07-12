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05:00, 12 июля 2023Бывший СССР

Пленный азовец признался в расстреле безоружного мирного жителя

РИА Новости: пленный азовец заявил о расстреле безоружного мирного жителя в Мариуполе

Пленный боец бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) рассказал российским силовикам, что в марте 2022 года убил безоружного местного жителя. Об этом передает РИА Новости.

Азовец рассказал, что 27 марта прошлого года он находился на наблюдательной позиции в частично выгоревшем и полуразрушенном 12-этажном доме в левобережной части Мариуполя. Мирный житель вел наблюдения за позициями бригады. Собеседник агентства уточнил, что на тот момент никто не корректировал огонь российской артиллерии, а азовец обычного мирного жителя.

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«По оперативным данным, в указанный период в секторе работы огневой позиции "азовца"* российские диверсионно-разведывательные группы и корректировщики не действовали. Безосновательный расстрел гражданского лица является уголовно наказуемым преступлением», — заявил российский силовик.

Ранее в Мариуполе нашли тело убитой «азовцем» женщины со свастикой на животе. Об этом рассказал судебно-медицинский эксперт из Донецкой народной республики (ДНР) Богдан Аверин.

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    Марина Совина
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